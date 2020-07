Programa de prevenção ‘Eu me Amo, Eu me Cuido 60+’ da Cassems promove encontro digital com palestras para idosos

Hospital Cassems Campo Grande - (Foto: Reprodução)

No próximo dia 3, às 17h, beneficiários Cassems do com mais de 60 anos e familiares interessados em saber mais sobre qualidade do envelhecimento, terão a oportunidade de participarem de uma programação de palestras gratuitas com profissionais de saúde, sobre prevenção e cuidados durante a pandemia. O programa de prevenção ‘Eu me Amo, Eu Me Cuido 60+’ oferece uma linha de cuidados específica para idosos, com acompanhamento frequente e atenção multidisciplinar para o corpo e a mente.



O objetivo da programação virtual é, além de dialogar sobre cuidados em saúde, proporcionar uma noite diferenciada para os beneficiários com mais de 60 anos, com palestras educativas e descontraídas. Dentre os ministrantes do evento, estará presente Maria Auxiliadora Budib, diretora de Assistência à Saúde da Cassems, além de médicos geriatras, médicos generalistas e outros profissionais da saúde que compoem a equipe multidisciplinar.

Os beneficiários Cassems de todo o estado podem se inscrever para participar da programação por meio do telefone (67) 9 9974-0599 ou e-mail programasdeprevencao@cassems.com.br.