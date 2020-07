Profissionais de saúde de Niterói vão testar vacina contra covid-19

A prefeitura de Niterói, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto Butantan, de São Paulo, acertaram uma parceria para a realização de pesquisa e ensaio clínico para avaliação da eficácia e segurança da vacina contra a covid-19 produzida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech.

O estudo será realizado em profissionais da saúde do Hospital Getúlio Vargas Filho e da Policlínica Sérgio Arouca. A Secretaria municipal de Saúde será responsável pelo recrutamento de entre 500 e 900 participantes, pela coleta de dados e pelas amostras biológicas a partir do mês que vem.

Segundo a prefeitura, os voluntários passarão por entrevistas e avaliações médicas e, caso concordem com os termos do estudo, receberão duas doses da vacina, com 14 dias de intervalo, e serão monitorados pelos pesquisadores por um ano para análise dos resultados sobre a eficácia da vacina e também sobre a existência ou não de possíveis reações adversas.

O pesquisador do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, André Siqueira, disse que este é um estudo de fase 3, o que significa que já se passaram duas fases iniciais que mostraram que a vacina é segura e produziu anticorpos efetivos contra o novo coronavírus. “Outras cidades do Brasil também estão envolvidas no estudo. A prioridade é aplicar em profissionais de saúde, que estão sendo mais expostos”, afirmou, em nota.

Para as pessoas voluntárias que têm interesse em participar do estudo, haverá um link, tanto na página do Instituto Butantan, da Fiocruz e da Secretaria de Saúde de Niterói, para que possam se inscrever. “Todos serão acompanhados com exames regulares pelo período de um ano. No fim deste período, teremos a avaliação se a vacina de fato funciona, como a gente prevê que ela possa funcionar, pelos resultados apresentados nas fases anteriores”, completou o pesquisador.