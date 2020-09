Presidente do TST é hospitalizada com sintomas da covid-19

A presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministra Maria Cristina Peduzzi, foi hospitalizada na noite de ontem (15) com sintomas sugestivos de covid-19, informou a corte nesta quarta-feira (16), por meio de nota.

Segundo o TST, a magistrada ficará em observação até o resultado do exame para detecção do novo coronavírus (covid-19).

Embora venha desempenhando suas atividades de modo remoto desde março, a ministra esteve presente, na última quinta-feira (10), na posse do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux.

Na segunda-feira (14), o STF confirmou que Fux foi contaminado pela covid-19. De acordo com o tribunal, contudo, o ministro suspeita ter contraído a doença em almoço de confraternização com a família no sábado (12).

Dois ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que estiveram na posse de Fux – Luís Felipe Salomão e Antônio Saldanha – também informaram na terça-feira (15) terem contraído a doença.

O presidente do STJ, Humberto Martins, que também esteve na posse de Fux, testou negativo para a covid-19, informou o tribunal na noite de terça-feira (15). “O exame foi feito por precaução, após o ministro ter tido contato com pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus nos últimos dias”, diz o texto divulgado pela assessoria.

Durante a posse de Fux, 48 pessoas estiveram presentes no plenário do Supremo, entre autoridades, familiares do ministro e convidados. Diversos servidores trabalharam presencialmente na organização do evento, em áreas como tecnologia da informação, cerimonial e comunicação.