Campanha Dezembro Verde alerta sobre maus-tratos e abandono de animais

A campanha tem como foco a conscientização do não abandono e maus-tratos a animais - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal, promoveu neste domingo (13), a Live Dezembro Verde que faz parte da Campanha “Dezembro Verde – Amar Sempre, Abandonar Nunca”. A campanha tem como foco a conscientização do não abandono e maus-tratos a animais. A Subsecretaria também realizou arrecadação no sistema drive-thru durante o evento para doação, além das atrações musicais.

A programação contou com a participação de ONG’s, que explanaram alguns casos de resgates e exibiram fotos emocionantes de casos de maus-tratos e abandono comoveu a todos que estavam presentes e os expectadores da live, pela reabilitação dos animais. Houve também a entrega do “Selo Empresa Amiga dos Animais – 2020”, uma forma de agradecer pelas doações feitas pelas empresas durante todo o ano.

“A Campanha Dezembro Verde simboliza a luta contra o abandono e maus-tratos dos animais, o mês de dezembro foi escolhido, pois infelizmente verificamos o aumento do número de abandono, devido às datas comemorativas e período de férias, as pessoas se esquecem que a guarda deve ser responsável. Além de tudo, nessa época aumentam os pedidos de resgates, diminuem as adoções e doações para ONG’s e protetores independentes da causa animal. É importante salientar que mais um motivo da escolha do mês de dezembro, é que todo dia 10 de dezembro é comemorado o dia internacional dos animais”, disse a subsecretária do Bem-Estar Animal, Ana Cristina Camargo de Castro.

Já Laura Cristina, presidente da Ong Fiel Amigo, disse que a ação foi muito importante para que se possa fazer a conscientização. “Fico muito feliz em saber que vai entrar para o nosso calendário o mês de dezembro, no qual a gente vai poder passar todos os anos lembrando da conscientização e da importância de não cometer crime de abandono e maus-tratos. Gostaria de pedir encarecidamente para toda a população para ajudar com doações, pois temos muitas dificuldades em receber auxílio para manter nossos animais. Não deixe de doar! Pois precisamos muito da ajuda de todos, muito obrigado a Subsecretaria do Bem-Estar Animal, a Prefeitura de Campo Grande e Conselho Municipal do Bem-Estar Animal”

A Campanha continua durante todo o mês dezembro, com ponto de arrecadação de ração e utensílios na Feira Central e na sede da Subsecretaria do Bem-Estar Animal. as doações serão encaminhadas para o Programa de Ração e Utensílios para serem doados.

A Guarda Civil Metropolitana, com a Patrulha Ambiental, também esteve presente e subiu ao palco representando o Secretário de Segurança Valério Azambuja. Eles demonstraram como é o trabalho de resgate, mostrando equipamentos adquiridos pela Patrulha Ambiental e explicaram como proceder para efetuar as denúncias.

Para fazer doações para o Programa de Ração e Utensílios:

Na sede da Subea, que fica no Paço Municipal – Av. Afonso Pena, 3297, térreo. Atualmente com funcionamento das 7h30 às 13h30. Também pelo telefone 2020-1397

Stand do Campo Grande Destination, localizado na Feira Central, estarão recebendo doações até o dia 30 de dezembro das 18h ás 22h. Rua 14 de julho, 3351.

Os crimes abandono e maus-tratos podem ser denunciados: