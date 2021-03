Prefeitura de SP formaliza compra de 5 milhões de vacinas da Janssen

A prefeitura de São Paulo divulgou uma nota nesta quarta-feira (3) informou que foi formalizada a intenção de compra de 5 milhões de doses da vacina Janssen, produzida pela farmacêutica do grupo Johnson&Johnson. Nesta quarta-feira houve uma reunião entre o prefeito Bruno Covas, secretários municipais e representantes da farmacêutica para negociar a compra do imunizante.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de São Paulo tem condições e infraestrutura para armazenamento e distribuição de qualquer vacina.

A vacina da Janssen recebeu autorização da agência regulatória de saúde nos EUA (FDA, na sigla em inglês) no último fim de semana e realizou os testes de terceira fase no Brasil. O grupo Johnson&Johnson informou que aguarda trâmites legislativos para comercializar a vacina no Brasil.

Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde publicou nesta quarta-feira (3), em edição extra do Diário Oficial da União, avisos de dispensa de licitação que sinaliza a intenção de compra de 100 milhões de doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer e de 38 milhões da vacina da Janssen (braço da Johnson&Johnson). Os documentos preveem a entrega dos imunizantes até dia 31 de dezembro de 2021.