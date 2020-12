Prefeitura convoca novos médicos para reforçar enfrentamento à Covid-19

A prefeitura está convocando 17 médicos inscritos no cadastro temporário - (Foto: Divulgação/PMCG)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), está convocando 17 médicos inscritos no cadastro temporário, que irão reforçar o atendimento nas unidades de saúde durante o período de pandemia de Covid-19. A publicação foi feita na edição desta terça-feira (08) do Diário Oficial do Município (Diogrande).

Estão sendo chamados 12 médicos plantonistas com carga horária de 24h, quatro médicos PSF com carga horária de 24h e 1 médico plantonista 12h.

Os profissionais convocados irão atuar na Rede Municipal de Saúde de forma temporária, com o objetivo de preservar e assegurar a prestação dos serviços públicos essenciais à população, considerando a elevada demanda de atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde, de casos confirmados da Covid-19, assintomáticos e sintomáticos respiratórios.

Além das medidas para assegurar assistência à população, como o reforço no quadro de pessoal e ampliação no número de leitos, a Prefeitura de Campo Grande institui recentemente novas regras a fim de reduzir a disseminação da doença, com a instituição do novo horário do toque de recolher, passando a ser das 22h às 05h, e limite máximo de 40% de ocupação em estabelecimentos com atendimento ao público em geral.