Prefeitura convoca 42 médicos para reforçar atendimento à população

A prefeitura municipal de Campo Grande convocou, através de publicação no diário oficial do município dessa quarta-feira (06), 42 médicos inscritos no cadastro de médicos temporários. Os profissionais irão atuar em unidades de urgência e emergência, básicas e unidades de assistência psicológica.

Os médicos convocados nessa manhã estavam inscritos no cadastro de médicos temporários e deverão se apresentar seguindo o cronograma estabelecido em edital. Ao todo serão mais 25 médicos plantonistas que atuarão 24 horas por semana e mais um residente plantonista com carga semanal de 12 horas.

Também foram convocados seis médicos ambulatoriais com carga de 24 horas por semana, nove médicos que atuarão 40 horas semanais e um médico clínico geral para atuar na área de saúde mental, que terá carga de 12 horas por semana.

Todos esses profissionais deverão comparecer à sede da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) com os documentos exigidos na publicação, para que possam assumir seus cargos. Aquele candidato que não comparecer em até três úteis da data agendada, será considerado desistente e, para concorrer novamente à uma vaga, deverá refazer o cadastro.