Mais 10 leitos de UTI são liberados para atendimento de pacientes com Covid-19

( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

Foi ativado na manhã desta terça-feira (21), mais 10 leitos de terapia intensiva (UTI) na Santa Casa para atendimento de pacientes com coronavírus (Covid-19). É a segunda ampliação anunciada pela Prefeitura somente nesta semana. Ontem (20), foram disponibilizados outros 15 novos leitos, sendo 10 clínicos e cinco de UTI, no Hospital do Pênfigo, localizado na saída para Sidrolândia.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, anunciada em março deste ano, Campo Grande adotou uma série de medidas prevendo a possibilidade de aumento significativo de casos e eventual sobrecarga no serviço público de saúde.

Nos últimos quatro meses, o município ampliou em cerca de 140% a quantidade de leitos de UTI contratualizados, saindo de 116 para 288, o que representa um saldo expressivo.

A disponibilização de leitos clínicos de retaguarda também aumentou para reforçar a estrutura de assistência hospitalar e garantir atendimento adequado à população.

Atualmente, o município conta com 519 leitos contratualizados na rede pública, filantrópica e particular, sendo 185 deles de UTI e 334 clínicos.

Há previsão de ampliação de mais 28 leitos de UTI ainda neste mês, em parceria com o Governo do Estado, sendo 10 no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap) e 18 no Hospital Regional Rosa Pedrossian (HUMAP).