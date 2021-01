Prefeitura antecipa pagamento e complementa repasse de quase R$ 20 milhões feito à Santa Casa

Santa Casa de Campo Grande recebe aproximadamente R$ 24,1 milhões - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura Campo Grande antecipou nesta quinta-feira (14) o pagamento de R$ 5 milhões de recurso pré-fixado desfinado a Santa Casa de Campo Grande. Nos últimos 15 dias, o hospital recebeu aproximadamente R$ 19,6 milhões provenientes de recursos federais, estaduais e do município, referente a competência dezembro.

Do montante de R$ 19.666.433,46 destinados à Santa Casa no mês de janeiro, R$1.261.300,00 é referente a pagamento de leitos clínicos e de terapia intensiva (UTI) utilizados para o atendimento de pacientes com Covid-19.

No mês passado (dezembro), o hospital recebeu R$ 39 milhões, sendo R$ 11 milhões de repasse pontual para o pagamento de funcionários que estava em atraso. Em todo o ano de 2020 foram repassados mais de R$ 45 milhões em recursos pontuais.

Por mês a Santa Casa de Campo Grande recebe aproximadamente R$ 24,1 milhões, sendo R$ 15,2 milhões do Governo Federal, R$ 5 milhões do município e R$3,8 milhões do Estado, conforme contrato vigente.