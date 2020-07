Prefeitura amplia leitos clínicos e de UTI para atendimento de pacientes com Covid-19

A previsão de ampliação de mais 38 leitos de UTI ainda neste mês, sendo 10 na Santa Casa, 10 no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian e 18 no HRMS. - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

A Prefeitura de Campo Grande está ampliando o número de leitos disponíveis para atendimento de pacientes com coronavírus (Covid-19). Nesta segunda-feira (20) foram ativados 15 novos leitos, sendo 10 clínicos e cinco de UTI no Hospital do Pênfigo, na saída para Sidrolândia.

Além de aumentar a capacidade de atendimento de pacientes com necessidade de assistência hospitalar, o objetivo é desafogar hospitais que hoje são referência no atendimento de casos mais graves de Covid-19, como o Hospital Regional Rosa Pedrossian (HRMS), por exemplo.

Com a disponibilização destes 15 novos leitos, o municipio passa a contar com 509 leitos contratualizados na rede particular e privada de uso exclusivo para pacientes com Covid-19, sendo 175 deles de UTI e 334 clínicos.

A previsão de ampliação de mais 38 leitos de UTI ainda neste mês, sendo 10 na Santa Casa, 10 no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian e 18 no HRMS.