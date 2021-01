Prefeitos reúnem-se com Pazuello nesta quinta-feira para discutir vacinação

Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello - (Foto: Erasmo Salomão/ Ministério da Saúde)

O presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Jonas Donizette, e mais de 100 prefeitos têm encontro marcado com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nesta quinta-feira, às 10h30. Donizette estará presencialmente em Brasília, segundo a assessoria da FNP, e os prefeitos vão participar do encontro virtualmente para tratar de pontos emergenciais relativos à vacinação contra a covid-19 nos municípios.

De acordo com a FNP, a pauta da reunião inclui calendário de imunização, planejamento, organização e logística de aquisição e distribuição de insumos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) fará reunião de diretoria colegiada no domingo, 17, para decidir sobre pedidos de uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford/AstraZeneca. O início da vacinação no País depende do aval do órgão regulador.

Segundo o Estadão/Broadcast apurou e noticiou mais cedo, o Ministério da Saúde planeja realizar um evento para marcar o começo da vacinação contra o novo coronavírus na próxima terça, 19, data em que governadores de Estado devem estar em Brasília para participar de reunião com o ministro Pazuello. Apesar de não ter batido o martelo sobre uma data para o início da vacinação no País, o ministro da Saúde tem dito que, na melhor hipótese, começa em 20 de janeiro.