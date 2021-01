Prefeito de Belo Horizonte decretará lockdown na segunda-feira

A cidade de Belo Horizonte entrará em regime de lockdown (bloqueio total) a partir de segunda-feira (11). O anúncio foi feito pelo prefeito Alexandre Kalil em redes sociais.

Kalil disse que a capital mineira chegou “ao limite da covid-19” e que, após uma reunião de governo, foi orientado a tomar a decisão de editar um decreto fechando todos os serviços não essenciais da cidade. “Sexta-feira [8] o decreto vai ser publicado, e segunda-feira a cidade está fechada”, informou o prefeito.

“Chegamos no vermelho. O comerciante tem que se preparar, porque sexta-feira estaremos soltando um decreto voltando a cidade à estaca zero. São números impressionantes, houve uma importação de doença surpreendente. Temos casos de famílias inteiras, que passaram o Natal juntos, infectados e internados”, acrescentou.

De acordo com Kalil, os únicos locais não essenciais ainda em funcionamento serão as praças públicas e o zoológico, que terá visitas agendadas. “Me desculpem, mas governar não é agradar. Tivemos uma longa reunião hoje, fui orientado. Com exceção das praças públicas e do zoológico agendado, [a cidade] estará com serviços essenciais abertos e todo o resto fechado”, finalizou Kalil, em vídeo.