Pazuello não descarta vacina russa para covid, mas informações ainda 'são rasas'

As posições estão ainda muito rasas, nós não temos profundidade nas respostas. - ( Foto: Wilton Junior/Estadão)

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, não descartou a utilização da vacina contra o novo coronavírus anunciada pela Rússia. No entanto, afirmou que os dados em torno do assunto são incipientes e que as posições estão "ainda muito rasas". Nessa quarta-feira, 12, o Governo do Paraná assinou um acordo com o País para avançar em estudos sobre a vacina.

Durante participação em audiência pública no Congresso, Pazuello afirmou que se reuniu nesta quarta, 12, por videoconferência, com o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da empresa russa que desenvolve a vacina e da embaixada da Rússia no Brasil.

"Está muito incipiente. As posições estão ainda muito rasas, nós não temos profundidade nas respostas. Nós não temos o acompanhamento dos números. Pode até haver tudo isso, mas ainda vai ter muita negociação, muito trabalho para que isso seja, de uma forma efetiva, digamos, avalizado pela Anvisa, para que nós possamos discutir a compra", disse.