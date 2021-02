Parceria com hospital garante acesso a pacientes e ajuda a reduzir fila de espera por exames - (Foto: CG Notícias )

Parceria da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), com o Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA), garante o acesso a pacientes do SUS a exames de imagens e diagnóstico, o que contribui para reduzir a fila de espera pelos procedimentos e beneficia milhares de pessoas.

Os procedimentos vêm sendo realizados dentro da rotina e aos sábados em regime de mutirão. Na manhã de hoje (27) dezenas de pacientes que foram previamente agendados pelo sistema de regulação tiveram acesso aos exames.

É o caso da aposentada Tecla Cristaldo, 61 anos, que sofreu uma lesão por movimento repetitivo no ombro direito e aguardava a realização de um exame de ressonância magnética.

“Quando me ligaram agendando o exame eu fiquei muito feliz estava aguardando há mais de um ano e por causa da pandemia eu estava sem muita perspectiva, porque muitos procedimentos tiveram que ser cancelados. Esse tipo de projeto ajuda muito a gente que não tem condições de pagar um exame como este que no particular é muito caro”, comenta.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, destaca a importância das parcerias para conseguir atender a demanda, principalmente pelos procedimentos eletivos, impactados em razão da pandemia de Covid-19.

“A nossa demanda é cada vez mais crescente e houve uma limitação para atendimento destes pacientes imposta pela pandemia. Através de iniciativas como esta é possível dar mais celeridade nesse processo e assim garantir que o paciente seja atendimento”, complementa.

Dentro do convênio com o HCCA está prevista a realização de exames, como ressonância magnética, cintilografia, biopsia de mama e tireoide, colonoscopia, endoscopia e esofagogastroduodenoscopia.

Parceria

A Prefeitura de Campo Grande e o HCCA tem desenvolvido parcerias a fim de garantir o acesso ao serviço e proporcionar atendimento de qualidade à população. Em fevereiro do ano passado foi lançado o programa Câncer Fila Zero para zerar a fila de procedimentos de radioterapia. `À época mais de 300 pacientes foram atendidos.