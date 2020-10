Outubro começa com campanha de multivacinação em crianças e adolescentes em MS

A expectativa da SES é vacinar neste mês, no mínimo, 80% adolescentes de 11 e 12 anos e 95% das crianças menores de 5 anos. - (Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

Começa no dia 5 e segue até o dia 30 de outubro a campanha de multivacinação de crianças e adolescentes no Estado. É a oportunidade em que os pais poderão atualizar em um único dia a Caderneta de Vacinação de seus filhos. A meta é que sejam imunizadas 160 mil crianças no Estado.

Neste ano, a estratégia da Secretaria de Estado de Saúde (SES) será voltada a toda população, porém terá como foco principal a atualização da Caderneta de Vacinação das crianças e dos adolescentes menores de 15 anos de idade, e contra a Poliomielite em crianças de 12 meses a menores de 5 anos de idade.

A expectativa da SES é vacinar neste mês, no mínimo, 80% adolescentes de 11 e 12 anos e 95% das crianças menores de 5 anos. Atualmente, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece 18 vacinas para crianças e adolescentes.

A Secretaria chama a atenção para a importância da imunização como forma de garantir o controle e eliminação das doenças imunopreveníveis como, por exemplo, a pólio, rubéola e a síndrome da rubéola congênita.

O coronavírus alterou a rotina de trabalho de todos e tem dificultado o desenvolvimento das atividades de vigilância. Porém, os pais podem ficar tranquilos e levar seus filhos às unidades de saúde, uma vez que serão adotadas todas as medidas de proteção recomendadas pela SES e pelo Ministério da Saúde para minimizar o risco de infecção pelo vírus. No dia 17, está programada uma mobilização nacional de vacinação.

Veja quais são as vacinas disponíveis:

Vacinas disponibilizadas para crianças: BCG; Hepatite B; Poliomielite 1,2,3 (VIP - inativada); Poliomielite 1 e 3 (VOP - atenuada); Rotavírus humano G1P1 (VRH); DTP+Hib+HB (Penta); Pneumocócica 10 valentes; Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR); Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (SCRV); Hepatite A (HA); Difteria, Tétano, Pertussis (DTP); Difteria, Tétano (dT); Papilomavírus humano (HPV); Varicela, pneumocócica 23-valente (Pncc 23*) vacina indicada para população indígena a partir dos cinco anos de idade.

Vacinas disponibilizadas para adolescentes: Hepatite B (HB recombinante); Difteria, Tétano (dT); Febre amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR); Papilomavírus humano (HPV); Meningocócica ACWY (conjugada); Pneumocócica 23-valente (Pncc 23) vacina indicada para população indígena.