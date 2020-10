Novo aumento nos números da Covid-19 requer comprometimento da população

Aumento nos números da Covid-19 requer comprometimento da população - ( Foto: Estadão )

A secretaria estadual de Saúde divulgou nesta terça-feira, dia 20, através do boletim epidemiológico online que foram confirmados 453 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 77.943, uma média móvel de 409 casos por dia.

“Vacina é um bem da humanidade, por isso o acesso deve chegar a todos”. Esta foi a posição defendida hoje, pelo secretário de saúde Geraldo Resende. Porém ele ressalta, “enquanto não tivermos a vacina na sua totalidade é preciso ficar alerta e comprometido com as medidas de biossegurança”.

Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 130, Dourados com 64, Três Lagoas 45 e Aquidauana com 19 novos casos.

Dos 77.943 casos confirmados, 72.240 estão sem sintomas e já estão recuperados, 3.888 estão em isolamento domiciliar, e 303 estão internados.

Foram registrados ainda 15 novos óbitos, passando para 1.512 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, com média móvel de 9 óbitos por dia e taxa de letalidade de 1,9%. Campo Grande registrou 09 óbitos. Três Lagoas 02 óbitos. Dourados, Cassilândia, Nova Andradina e Naviraí registraram um óbito cada.