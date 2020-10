No Feriado prolongado, Parque das Nações Indígenas, é opção para caminhadas

Parque das Nações Indígenas - (Foto: Geliel Oliveira/A Crítica)

Cartão-postal de Campo Grande, o Parque das Nações Indígenas estará aberto ao público neste feriado prolongado, no horário das 6h às 21h, porém, adotando medidas rigorosas de biossegurança devido a pandemia do coronavírus.

O diretor presidente do Imasul, André Borges explica que esse protocolos de segurança, elaborado em parceria entre o Estado e o Sesi, proíbe, por 30 dias, o uso de espaços coletivos, como banheiros, quadras de esporte, pista de skate, parques infantis, bebedouros e decks.

O diretor-presidente do Imasul observou que estão liberadas as atividades físicas, na modalidade de caminhada, corrida e bicicleta, e passeios para observação de pássaros e animais, obedecendo o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, além do uso obrigatório de máscaras. Não serão permitidos, ainda, lanches coletivos ou outra atividade em grupo, bem como eventos, como celebração de aniversário e outros, e montagens de tendas.

Com as obras de revitalização do espaço já concluídas, apenas o processo de enchimento do lago principal será concluído nos próximos dez dias.

A revitalização do parque incluiu a contenção das cabeceiras de duas pontes, restauração da escultura do Cavaleiro Guaicurus, feita pelo próprio autor, o artista sul-mato-grossense Anor Mendes, e a recuperação dos decks em madeira do lago. O deck de contemplação do monumento foi substituído por outro de 14 metros, desde a margem do lago e, ao aproximar-se da ilha em que está o Cavaleiro Guaicurus, abre-se em “Y”, ampliando a visão do visitante.