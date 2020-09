No Dia de doação de órgãos, Central de Transplantes realiza live de conscientização

Doação de órgãos - (Foto: Tiago Queiroz/Estadão)

No próximo domingo, dia 27 de setembro, quando se comemora o Dia Nacional de Doação de Órgãos, a Central de Transplantes em Mato Grosso do Sul realiza, às 15h, a live “Unidos por um gesto de amor”. O objetivo, segundo a coordenadora estadual da Central de Transplantes do MS, Claire Miozzo é incentivar a doação de órgãos.

Desde o início deste ano 100 pacientes foram transplantados no Estado. São pessoas que receberam uma nova oportunidade de vida, sendo 80 que receberam um transplante de córnea, 17 de rim e 03 de coração. Claire ressalta que a família tem papel fundamental neste gesto. Segundo ela se for deixado claro com a família, em vida, ela atende.

Além dos transplantes realizados, atualmente existem 339 sul-mato-grossenses na fila de espera. Desse total, 177 aguardam por um transplante de córnea, 159 por um rim, e outros 3 que esperam por um coração.

A live, neste domingo, dia 27 de setembro, será conduzida por um grupo de estudantes de música da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e transmitida pela TVE.