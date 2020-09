Municípios de SP terão apoio de 20 mil policiais no feriado prolongado

Para ajudar os municípios a evitar aglomerações de pessoas nas praias do litoral paulista no feriado prolongado de 7 de Setembro, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo vai implantar a Operação Independência. A ação tem início hoje (4) e vai até a próxima terça-feira (8), mobilizando 20 mil policiais.

Esses policiais foram requisitados ao governo de São Paulo por prefeitos do litoral e de estâncias turísticas do estado. Os prefeitos temem que, com o feriado prolongado, turistas se desloquem para essas regiões e promovam aglomerações, o que facilita a disseminação do novo coronavírus.

Os policiais, então, ajudariam a patrulhar estradas e também devem apoiar as ações de fiscalização de medidas sanitárias. “Cada município tem o direito de estabelecer os seus limites para parques, praças, praias e calçadões. O governo de São Paulo apoiará aqueles que solicitaram formalmente o apoio da Polícia Militar (PM) no sentido de proteger a vida de seus cidadãos”, disse o governador de São Paulo, João Doria.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as ações no feriado prolongado vão envolver também o uso de 7,2 mil viaturas, 880 motocicletas, 35 montarias, 11 helicópteros Águia da PM e oito drones para monitoramento de pontos estratégicos nas rodovias e também nas áreas urbanas, como praias.

A fiscalização de tráfego vai se concentrar em testes de bafômetro e verificação do uso obrigatório de cinto de segurança, assentos infantis e capacetes. A cada dia devem ser instalados 160 pontos de fiscalização nas estradas e 1,5 mil em áreas urbanas.

No litoral, a PM fará patrulhamento ostensivo em áreas de orla ou que concentram quiosques, bares e restaurantes. Haverá uso de megafones para divulgação de mensagens de conscientização e prevenção ao novo coronavírus e também apoio a equipes locais de Vigilância Sanitária e Guarda Civil.

Sem desfile

Por causa da pandemia do novo coronavírus e atendendo a uma recomendação das autoridades sanitárias, não haverá desfiles ou paradas em homenagem à Independência do Brasil, celebrada no dia 7 de setembro. A informação foi dada hoje (4) pelo governador de São Paulo, João Doria.

