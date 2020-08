Mulheres são as mais afetas com a doença da Zika no Estado

A infecção por Zika Vírus na maioria dos casos é uma doença branda e tem cura espontânea depois de 10 dias. - ( Foto: portalped)

De acordo com último boletim epidemiológico realizado pela Secretaria de Estado e Saúde (SES), até (5) deste mês a cidade de Dourados e a Capital são os municípios com maiores índices de confirmação de casos de Zika.

Dourados segue com a confirmação de 13 casos, já Campo Grande com 8. Caarapó, Bonito, Fátima do Sul, Três Lagoas, Chapadão do Sul e São Gabriel do Oeste, também estão na lista de casos confirmados da doença.

Com pouco mais que 15%, a maioria de casos é em pessoas de 20 a 29 anos. Do total geral, pessoas com 1 ano de idade até 69, os dados apontam que as mulheres são as mais afetas pela doença, totalizando 69%.

A infecção por Zika Vírus na maioria dos casos é uma doença branda e tem cura espontânea depois de 10 dias. As principais complicações são neurológicas e devem ser tratadas caso a caso, conforme orientação médica. Todo o tratamento é oferecido, de forma integral e gratuita, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).