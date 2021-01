Morador de Nioaque tem amostra de medula óssea compatível com paciente de Goiás

Nioaque - (Foto: Divulgação)

Um morador do município de Nioaque, a 144 km de Campo Grande, teve a amostra de medula óssea compatível com a de um paciente da cidade de Goiânia (GO). Ele é doador voluntário e estava cadastrado no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome).

A coleta foi realizada na última terça-feira (12), por meio da Secretaria de Saúde e em parceria com o Hemosul, no Laboratório Central da Unidade Mista de Atendimento Aroldo Lima Couto.

"A Prefeitura de Nioaque em parceria com o Hemosul, através da Secretaria de Saúde, agradece ao doador voluntário pela sensibilidade nesta necessidade de um paciente do estado de Goiás pela doação de medula compatível", diz a nota assinada pelo prefeito Valdir Júnior.

Como doar - O cadastro é realizado pelo Hemosul, onde é feita uma amostra de retirada de sangue para fazer o exame de histocompatibilidade (que identifica as características genéticas do doador). Os interessados devem ter entre 18 e 55 anos, apresentador bom estado de saúde, não apresentar doença infecciosa ou incapacitante e não ter tido doença neoplástica, hematológica ou do sistema imunológico.

Os interessados poderão buscar mais informações através do número do Hemosul (67) 3312-1500.