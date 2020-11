Ministério da Saúde: quase 5 milhões se recuperaram da covid-19

O Painel Coronavírus do Ministério da Saúde informa que mais 190 pessoas morreram por causa da covid-19 no Brasil nas últimas 24 horas, conforme registros oficiais nesta segunda-feira (2). Com isso, o total de mortos é de 160.074 desde 27 de março. A taxa de mortalidade é de 76,2 casos a cada 100 mil habitantes. No total, a letalidade é de 2,9%.

De acordo com a atualização, 10,1 mil pessoas tiveram registradas novas contaminações. O balanço totaliza 5,545 milhões casos de contaminação pelo novo coronavírus – incidência de 2.639 casos a cada grupo de 100 mil habitantes. Segundo o ministério, 4,980 milhões de pessoas recuperaram a saúde depois da infecção. Mais de 404 mil casos seguem em acompanhamento.

A Região Sudeste registra um total de 1,944 milhão de casos de infecção pela covid-19 e 72,8 mil mortes. A região é seguida pelo Nordeste com 1,480 milhão de casos e 42,2 mil mortes. No Sul, são 722,7 mil casos e 14,8 mil mortes. No Norte do país, 703,4 mil pessoas se infectaram e 15,9 mil foram a óbito.

No Centro-Oeste, há 694,8 mil casos de contaminação e 14,8 mil casos de morte. As piores taxas de incidência e de mortalidade por 100 mil habitantes estão nesta região: 4.263,6 pessoas se infectaram e 91,1 morreram a cada grupo de 100 mil habitantes.

São Paulo

Com a confirmação de 648 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo atingiu um total de 1.117.795 de casos, de acordo com informações atualizadas nesta segunda, pelo governo local. No período, também foram notificados 15 óbitos. Assim, a soma de mortes causadas pela doença chega a 39.346.

No boletim epidemiológico, constam, ainda, dados referentes à ocupação de leitos hospitalares. Na Grande São Paulo, 41% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foram preenchidos por pacientes em tratamento contra a doença. Nos demais municípios do estado, o índice é de 39,4%.

Ao todo, 6.928 pessoas estão internadas em hospitais de todo o estado, sendo 3.901 em enfermarias e 3.027 em leitos de UTI. Atualmente, 91% dos 645 municípios paulistas têm ao menos um óbito.