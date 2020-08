Ministério da Saúde divulga balanço de distribuição e Pnad Covid-19

Neste momento, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco; o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Helio Angotti; o secretário Especial de Saúde Indígena substituto, Rodrigo Santana; e o diretor-adjunto de Pesquisas do IBGE (por videoconferência), Cimar Azered, participam de entrevista online para apresentar balanço de distribuição de equipamentos, insumos e medicamentos para o combate à covid-19. Os dados de julho da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Covid-19) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também serão apresentados.

Acompanhe ao vivo

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) definiram como será a produção da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford.

Bio-Manguinhos realizará as etapas de formulação, envase e rotulagem da vacina utilizando as instalações do Centro de Processamento Final (CPFI) e do Pavilhão Rockfeller, destinado à fabricação de vacinas virais e que tem certificação de boas práticas de fabricação (CBPF) e pré-qualificação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Já a produção do insumo farmacêutico ativo (IFA) será realizada no Centro Henrique Pena.