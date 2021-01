Mato Grosso do Sul registra 158 casos de dengue em janeiro

Janeiro ainda não registrou mortes - (Foto: Álvaro Rezende)

Segundo os dados daatualização semanal da Secretaria de Saúde do Estado, apenas no mês de janeiro, Mato Grosso do Sul registra 158 casos de infecção por Dengue.

Até o momento 19 cidades registraram casos da doença, sendo a Capital com o mair número de confirmações, 68 casos. Em segundo lugar, com um quantitativo bem expressivo vem Rio Brilhante, com 50 casos.

Outras cidades que também confirmaram infecções foram: Corumba, com 9 casos, Três Lagoas e Corumbá, com 6 cada uma, Aparecida do Taboado, Bonito, Dourados, Maracajú e Ponta Porã, com 2 casos cada, e, com apenas 1 confirmação por região, Anaurilândia, Antônio João, Bela Vista, Caarapó, Chapadão do Sul, Deodápolis, Japorã, Jardim e Terenos.

Apesar do Munícipio de Antônio João estar com apenas 1 caso confirmado, a cidade se apresenta no topo da lista com maior incidência por número de notificações (suspeirtas). A população do munícipio é de 9.020 habitantes e, de acordo com os dados oficias, existem 36 casos prováveis da doença na cidade.

No mes de janeiro, o Estado registrou 724 notificações da doença e não apresentou nenhum óbito.

2020 foi o ano com o maior número de mortes por causa da doença, com 42 óbitos.

Ainda conforme o boletim da SES, por até o momento foi identificada a sorotipagem do vírus da dengue em apenas três municípios, sendo que a DENV-2, assim como no ano passado, continua com a maior taxa, 2,5%.

O outro sorotipo detectado foi da DENV-1; 96,2% das cidades ainda não apresenta dados referentes.