Maternidade Cândido Mariano inaugura primeira sala para parto humanizado

A banheira é o principal aliado durante o parto humanizado - (Foto: Divulgação)

A Maternidade Cândido Mariano de Campo Grande inaugurou ontem (7) a primeira sala para parto humanizado com banheira. O projeto contou também com o auxílio de vários profissionais da equipe do hospital para a finalização.



O parto na banheira é uma forma de aliviar a dor durante o parto, por meio do banho morno que ajuda no relaxamento muscular e segue o modelo de hospital materno mais trabalhado fora do país. O objetivo principal é incentivar o parto natural, proporcionando à gestante todo o suporte e acolhimento necessários.



A enfermeira da Maternidade Cândido Mariano, Patrícia Nunes, alega que o uso da água apresenta vantagens significativas. “Esse efeito anestésico ajuda a atenuar as contrações. Causa a sensação de leveza, o que aumenta a mobilidade da mulher. Além disso, reduz a sensação de cansaço e apresenta uma recuperação mais rápida por ser parto normal”, reforça.

O projeto contou também com o auxílio de vários profissionais da equipe do hospital para a finalização

Ainda de acordo com a enfermeira, o parto na água é uma das práticas promovidas pela Maternidade Cândido Mariano para diminuir o uso de intervenções. “O contato pele a pele entre a mãe e o bebê, os exercícios como agachamento e o uso de métodos não farmacológicos de alívio da dor também são oferecidos à gestante no hospital”, explica Patrícia.



O parto e nascimento são oferecidas à todas as pacientes da Maternidade Cândido Mariano, seja pelos convênios, particulares ou pelo Sistema Único de Saúde (SUS).