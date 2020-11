Maioria dos sul-mato-grossenses autoavaliam sua saúde como "boa ou muito boa", diz pesquisa

População praticando esporte no Belmar Fidalgo - (Foto: Divulgação)

Maioria dos sul-mato-grossenses estão satisfeitos com a atual situação de sua saúde, já que segundo a Pesquina Nacional de Saúde (PNS), em 2019 no Estado, havia 2 milhões de pessoas com 18 anos ou mais, e deste índice, 70,1% autoavaliaram sua saúde como boa ou muito boa – sétimo maior percentual entre as Unidades da Federação.

Este valor é muito próximo do registrado na pesquisa anterior, de 2013, que foi de 70,9%. Os homens fizeram uma autoavaliação de sua saúde mais positiva do que as mulheres: 75,7% dos homens consideraram sua saúde como boa ou muito boa, contra 65,2% das mulheres.

Quanto à raça ou cor, as autoavaliações também foram distintas: em 2019, 73,6% da população residente branca em MS avaliava sua saúde como boa ou muito boa, já entre a população parda esse percentual era de 66,8%. Em relação aos grupos de idade, quanto maior a faixa etária menor o percentual de pessoas que avaliavam sua saúde como boa ou muito boa: decrescendo de 81,3%, para aqueles de 18 a 29 anos, a 44,6%, para as pessoas de 75 anos ou mais de idade.

Sob o recorte de nível de instrução, observou-se que conforme maior o grau de instrução, maior o percentual daqueles que consideraram sua saúde boa ou muito boa. Entre as pessoas sem instrução ou com o fundamental incompleto, o percentual foi de 55,4%, enquanto para aquelas com superior completo foi de 84,3%.