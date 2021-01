Lideranças indígenas de MS realizam protesto contra precariedade da saúde nas aldeias

A manifestação aconteceu hoje (28) - (Foto: Divulgação: Eric Terena)

Cerca de 80 lideranças indígenas, entre parlamentares e representantes locais, reivindicam diálogo com a diretoria do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) do Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (28) para discutir a necessidade de melhorias na saúde. Lideranças indígenas dos povos Terena e Guarani Kaiowá querem se reunir com o secretário especial de Saúde Indígena para pedirem providências.

No início de janeiro, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) denunciou as demissões arbitrárias e a falta de estrutura no Pólo Base de Dourados. A preocupação até aquele momento era uma segunda onda de contaminação por Covid-19, cenário que se confirma e agrava a situação no Estado.

Os indígenas solicitam que a saída do coronel da reserva Joe Saccenti Junior, nomeado para o cargo em setembro do ano passado. Eles informam que não conseguem diálogo com o responsável pelo distrito para resolver problemas das aldeias, que vão de vacinação contra o coronavírus e falta de insumos.

"A vacinação de todos os indígenas, independente do lugar onde residem é outra reivindicação feita pelas lideranças, pois o Governo Federal usa do racismo institucional para limitar a imunização dos povos indígenas residentes em territórios homologados pela União, excluindo uma parte significativa da população indígena. Uma ação civil do Ministério Público Federal solicita o cadastramento de todos os indígenas localizados em áreas urbanas ou em contextos urbanos, de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, mesmo que não sejam residentes em territórios tradicionais, sob pena de multa por descumprimento da liminar. Além disso, o pedido demanda também a regularização do atendimento e a contratação de Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena no prazo de 90 dias", diz a nota divulgada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB).

Sobre a ocupação, as lideranças receberam um comunicado de que em 24 horas terão uma reunião com o Secretário de Saúde Indígena, Robson Sousa da Silva, e aguardam acampados no distrito.