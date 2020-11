Liberação de mosquitos com Wolbachia acontece em dezembro em sete bairros da Capital

Inicia no próximo dia 10 de dezembro, a liberação dos mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz, o Governo do Mato Grosso do Sul e o World Mosquito Program (WMP Brasil), inicia no próximo dia 10 de dezembro, a liberação dos mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia em sete bairros da capital: Guanandi, Aero Rancho, Batistão, Centenário, Coophavila II, Tijuca e Lageado.

As liberações em Campo Grande serão realizadas diariamente, durante 16 semanas, por equipes da prefeitura, com apoio das equipes do WMP Brasil.

O trabalho de engajamento comunitário segue em realização, mobilizando equipes de saúde, da rede pública de ensino e lideranças sociais. No próximo semestre, os bairros a receberem os mosquitos são Alves Pereira, Centro Oeste, Jacy, Jockey Club, Los Angeles, Parati, Pioneiros, Piratininga, Taquarussu, Moreninha e América.

Também no dia 10 será inaugurada a Biofábrica do Método Wolbachia na cidade. O evento contará com a presença do Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, do diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, Laurício Monteiro Cruz, da coordenadora-geral de Vigilância das Arboviroses, Noely Moura, do líder do Método Wolbachia no Brasil, Luciano Moreira, além de autoridades do Estado e do Município.