Inscrições para seleção em residência multiprofissional encerram nesta quarta

As inscrições para a seleção de candidatos do programa de residência multiprofissional da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), encerram no final da tarde desta quarta-feira (13). Ao todo estão sendo ofertadas 47 vagas, para profissionais que atuam em sete diferentes áreas, com bolsas de R$ 3.330,43.

As vagas em aberto são para profissionais de educação física (bacharel), enfermagem, farmácia, fisioterapia, odontologia, psicologia e serviço social, sendo que há cadastro de reserva de vagas em algumas dessas áreas.

Para se inscrever, o candidato deve acessar este link e preencher o formulário, gerando uma guia de recolhimento no valor de R$200. A inscrição só será efetivada após o pagamento da guia, exceto nos casos em que o candidato fizer o pedido de isenção e este for aceito.

O programa de residência multiprofissional tem duração de dois anos e os residentes atuarão em uma das dez unidades do Laboratório de Inovação da Atenção Primária em Saúde. As provas acontecem no próximo dia 14 de fevereiro.