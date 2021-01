Idosos residentes em instituições de longa permanência começam a ser imunizados contra a Covid-19

Campo Grande entrou nesta quinta-feira (23) no terceiro dia de vacinação contra a Covid-19. As doses começaram a ser entregues durante a manhã nas Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIS), para início da imunização dos residentes.

O primeiro a ser vacinado foi o residente da Pousada Vó Lola, José Ernesto Barbosa, de 80 anos. “Não doeu nada e ainda vou ficar famoso”, brincou ao posar para as fotos após receber a primeira dose do imunizante.

Ao todo serão contempladas 24 ILPIS e duas residências inclusivas, com 887 doses. A logística de distribuição das doses, que está sendo executada de maneira simultânea, conta com o apoio da Guarda Civíl Metropolitana (GCM) e da Câmara Municipal.

Campo Grande recebeu 26.898 doses da vacina Corovac, e nesta primeira semana está imunizando quem está na linha de frente no combate à doença nas unidades de urgência e emergência, SAMU, e hospitais com pacientes infectados, além dos idosos asilados, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.

Sistema de identificação

Para agilizar o processo de identificação das pessoas pertencentes aos grupos prioritários para imunização, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e da Agência Municipal de Tecnologia e Informação (Agetec), lançou o sistema de identificação online que pode ser acessado através do endereço: vacina.campogrande.ms.gov.br.

Os usuários terão que preencher um questionário com dados pessoais e no caso de profissionais de saúde anexar um comprovante, que pode ser a imagem da carteirinha do conselho de classe ou holerite e um documento oficial com foto para ambos.

A identificação não é um agendamento, mas garante atendimento mais rápido nos locais de vacinação e evita a formação de aglomerações.

Quem não conseguir fazer a identificação não precisa se preocupar, pois a vacinação também poderá ser realizada.