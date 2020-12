Hospital Unimed Campo Grande é certificado com ONA Nível 2 Pleno

O Hospital Unimed Campo Grande - (Foto: Divulgação)

O Hospital Unimed Campo Grande recebeu a acreditação da Organização Nacional de Acreditação (ONA) Nível 2, Acreditado Pleno - que além de avaliar os critérios de segurança, também exige da organização uma gestão integrada dos processos, promovendo ações de melhorias entre as áreas. A unidade hospitalar é a única de Mato Grosso do Sul a conquistar o nível 2 da certificação.

Com foco na segurança do paciente e melhoria contínua dos processos, a cooperativa médica passou por uma avaliação detalhada, por meio da Instituição Acreditadora Credenciada IBES (IAC) e também por uma equipe habilitada pela ONA. Durante a auditoria, os avaliadores buscaram evidências de conformidade com os padrões do Manual Brasileiro de Acreditação nas diversas áreas, incluindo a gestão organizacional, a qualidade e a segurança na assistência prestada e gestão integrada entre os processos.

De acordo com o superintendente técnico da ONA, Dr. Péricles Cruz, a certificação de uma organização de saúde através da acreditação é um reconhecimento de que a instituição atende aos rigorosos padrões que a metodologia exige. Em mais de 20 anos de atuação, a ONA já certificou várias Organizações de saúde. “A acreditação do Hospital Unimed Campo Grande é válida por dois anos e será acompanhada por nossos avaliadores por meio de visitas periódicas de manutenção. O processo de acreditação é de caráter voluntário e educativo, não configurando uma fiscalização. No decorrer da avaliação todas as áreas da instituição são visitadas e mais de 1,7 mil requisitos verificados antes da homologação da acreditação”, explica.

O diretor-presidente da Unimed Campo Grande, Dr. Maurício Simões Corrêa

Para o diretor-presidente da Unimed Campo Grande, Dr. Maurício Simões Corrêa, a certificação referenda o comprometimento de toda a equipe que atua no hospital. “Essa certificação, agora no nível 2, só confirma que todo o trabalho desenvolvido pela diretoria, pelos nossos médicos cooperados e pelos colaboradores de todos os setores do nosso hospital é feito com muito comprometimento e dedicação, a fim de garantir aos beneficiários da Unimed Campo Grande uma assistência à saúde com os mais rigorosos padrões de qualidade”.