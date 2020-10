Hospital Regional de Ponta Porã se destaca na maratona  nacional "Todos Seguros"  

O Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã (MS), obteve o 3° lugar na Maratona "Todos Seguros", promovida pelo hospital de excelência Moinhos de Vento, em parceria com o Ministério da Saúde - (Foto: Divulgação)

O Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã (MS), obteve o 3° lugar na Maratona “Todos Seguros”, promovida pelo hospital de excelência Moinhos de Vento, em parceria com o Ministério da Saúde. Durante o mês de setembro a unidade desenvolveu atividades de conscientização para profissionais de saúde e pacientes com peças teatrais, paródias e gincanas junto a outros 52 hospitais SUS do Brasil. O hospital Regional se destacou na maratona e obteve 17.405 pontos no ranking nacional.

Para o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, a conquista de posição de destaque em uma maratona de âmbito nacional vai de encontro ao direcionamento proposto pelo Governo do Estado. “O governador Reinaldo Azambuja nos deu a missão de tornarmos o atendimento em saúde pública cada vez melhor em todas as regiões do Estado. O Hospital Regional de Ponta Porã, que é co-gerenciado pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Instituto Acqua, está de parabéns por seguir essa estratégia”.

O diretor-geral da Unidade, Demétrius do Lago Pareja, também comemora os resultados. “Ficamos felizes em ver o reconhecimento das equipes que não mediram esforços para realizar ações e se destacaram entre os 52 hospitais do País, demonstrando o empenho e compromisso que possuem em promover a segurança do paciente. O fato de investirmos em ações como essa gera melhoria e qualidade no atendimento. Em médio prazo conseguimos economia, impedir eventos adversos e ainda aprimorar o relacionamento com os pacientes”, destaca.

De acordo com dados nacionais da campanha, o projeto conseguiu reduzir em 57% a incidência de lesões a pacientes dos hospitais participantes. A conscientização sobre higiene constante das mãos cresceu e atingiu 55%. Os números demonstram ainda que de janeiro de 2018 a julho de 2020, a campanha Paciente Seguro evitou 6.400 episódios de infecções relacionadas à assistência de saúde, o que gerou economia de R$ 291 milhões ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A enfermeira e Coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente do HR de Ponta Porã, Deborah de Souza, agradeceu o empenho da equipe. “A maratona trouxe uma nova percepção sobre a cultura de segurança do paciente em nossa instituição, estreitou laços entre profissionais e pacientes e mobilizou toda a equipe, trazendo diversão, alegria e conhecimento. Agradecemos a participação de todos, nosso destaque no ranking demonstra que estamos no caminho certo”, afirmou.

As atividades da maratona iniciaram no dia (01/09) e encerraram no dia (25/09). Durante o mês de setembro o Hospital Regional de Ponta Porã intensificou as ações de práticas seguras por meio das seguintes metas: identificação correta; comunicação efetiva; medicação; cirurgia segura; higienização das mãos e prevenção de quedas e lesão por pressão.

Samir Siviero, diretor-presidente do Instituto Acqua, reforça que o bom resultado está em consonância com a política administrativa da Instituição. "Estamos orgulhosos dos funcionários do Hospital Dr. José de Simone Netto e, mais ainda, compreendemos que essa é uma iniciativa fundamental para garantir a eficiência que marca nossa gestão por meio do Acqua. Observar essa posição no ranking nacional nos faz acreditar que todo trabalho desenvolvido está gerando credibilidade e garantindo o melhor para cada paciente", pontuou.

Paciente Seguro – O Hospital Regional de Ponta Porã participa desde 2019 do Projeto Paciente Seguro. A iniciativa é coordenada pelo hospital Moinhos de Vento, em parceria com o Ministério da Saúde por meio do PROADI-SUS. A equipe participa mensalmente de seminários online, videoaulas sobre metas de segurança e outros temas como: Cuidar de Quem Cuida, Farmácia e Trabalho em Equipe, além de lesões por pressão.