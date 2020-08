Hospital Cassems de Naviraí completa uma década com mais de 100 mil atendimentos

O Hospital Cassems de Naviraí - (Foto: Divulgação/Assessoria)

O Hospital Cassems de Naviraí completa neste 26 de agosto 10 anos de existência. A unidade foi inaugurada em 2010 e passou a atender os 12.235 beneficiários não apenas do município, mas das cidades próximas como Itaquiraí, Eldorado, Japorã, Iguatemi, Tacuru, Sete Quedas e Paranhos. Logo após a aquisição do prédio próprio, o hospital passou por reforma e ampliação do centro médico, lavanderia, cozinha e área administrativa.



Atualmente a unidade hospitalar conta com 17 leitos, duas salas cirúrgicas, arco cirúrgico, farmácia, lavanderia, sala para atendimentos de urgência, raio-x, ultrassom e ambulância UTI para transporte intermunicipal. No local atuam cerca de 80 profissionais entre colaboradores, terceiros e segurança. Segundo a gerente do Hospital Cassems de Naviraí, Maria Inês Vidoto, “a equipe é enxuta, mas muito dedicada, buscando atender os beneficiários sempre com carinho e atenção, de acordo com os protocolos exigidos, com qualidade e humanização”.



Com uma média mensal de 1.500 consultas de urgência e emergência e cerca de 450 consultas ambulatoriais, nesses dez anos de serviços prestados o Hospital Cassems de Naviraí já realizou 87.777 atendimentos de urgência e emergência, 47.989 consultas ambulatoriais, 9.550 internações e 4 mil cirurgias. O quadro de especialidades da unidade hospitalar é bem completo e contempla atendimentos em clínica geral, ortopedia, oftalmologia, pediatria, pneumologia, anestesiologia, gastroenterologia, cirurgia plástica, cirurgia geral, nutrição, ginecologia e obstetrícia, cardiologia neurologia, dermatologia e fisioterapia.



O fluxo de atendimento vem aumentando a cada ano, e a modernização dos serviços é uma exigência. Para cumprir as expectativas dos beneficiários e demonstrar a importância do investimento na qualidade da assistência em saúde, o Hospital Cassems de Naviraí está prestes a iniciar um grande projeto de ampliação da unidade. “Nosso planejamento inclui a construção de uma Centro de Diagnóstico por Imagens mais moderno com ressonância, tomografia e mamografia. Pretendemos implantar os serviços de hemodinâmica, hemodiálise e endoscopia, além de ampliar em pelo menos 140% o número de leitos oferecidos pelo Hospital de Naviraí, passando dos atuais 17 leitos para 41 leitos e mais dois leitos de semi-UTI”, explica Flávio Stival, Diretor de Unidades Hospitalares da Cassems.