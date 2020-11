Hemosul da Capital está de portas abertas durante todo o dia neste sábado

Vale lembrar que além da demanda espontânea, é possível programar a doação para evitar aglomeração e prevenir o contágio - ( Foto: Saul Schramm)

Com estoques baixíssimos em todo o Estado, o Hemosul Coordenador estará de portas abertas, em período integral, neste sábado, 7 de novembro (primeiro sábado do mês). A estratégia, adotada desde agosto deste ano, visa atender aqueles doadores que trabalham durante a semana e só podem comparecer a unidade no sábado à tarde.

Mayra Franceschi, gerente de relações públicas do Hemosul reforça o convite.

Manter o estoque estratégico de todos os tipos sanguíneos é fundamental para atender a demanda de hospitais da rede pública e privada do Estado que são atendidos pelo Hemosul Coordenador.

Vale lembrar que além da demanda espontânea, é possível programar a doação para evitar aglomeração e prevenir o contágio do novo coronavírus. Os telefones para agendamento na Capital são os fixos (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316.

O Hemosul está localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, n° 1304 no Centro de Campo Grande.