Hemosul compartilha preocupação de hemocentros do País com queda nas doações agravada pela pandemia

Hemosul - (Foto: Secom MS)

Neste início de ano, Hemocentros de todo País buscam formas de sensibilizar a população para a importância da doação de sangue. Se tradicionalmente o período de festas de fim de ano e férias de verão já diminui os níveis de estoques de sangue e hemoderivados, a pandemia da Covid-19 contribuiu para afastar ainda mais os doadores ao longo do ano passado.

O Ministério da Saúde estima que, em 2020, o percentual de pessoas que deixaram de doar na pandemia gire em torno de 15% a 20% no comparativo com 2019. A realidade no Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul não foi diferente.

Mesmo com diversas campanhas e parcerias realizadas ao longo de 2020, o número de coletas de sangue diminuiu cerca de 10% com relação ao ano anterior em toda a Rede Hemosul. Embora o indicador pareça pequeno, ele representa 5 mil bolsas de sangue a menos, o que equivale a um mês inteiro de doações.

Apesar do cenário crítico, a gerente de relações públicas da instituição, Mayra Franceschi, afirma que nenhuma demanda deixou de ser atendida. “Cancelaram as cirurgias eletivas, se tivéssemos cirurgias eletivas teria sido impossível em 2020 atender a demanda de sangue por causa da pandemia”.

Campanhas de coleta no interior do Estado e ações para atrair novos doadores estão no planejamento do Hemosul para reverter o cenário em 2021.

Em Mato Grosso do Sul, apenas 2,2% da população é doadora de sangue, e na Capital esse indicador é de 3%. A Organização Mundial de Saúde recomenda entre 3% a 5% para que seja possível atender a demanda.

Além do Hemosul Coordenador que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, n. 1.304 na Capital, a instituição possui unidades de coleta em Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Paranaíba e Coxim. Confira endereços, contatos telefônicos e todas as informações necessárias para se tornar um doador de sangue no site.

Com estoque baixo de praticamente todos os tipos sanguíneos o Hemosul Coordenador da Capital abre as portas das 7h às 17h neste sábado (9).