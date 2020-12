Governo do RJ libera verba para prefeitura ampliar combate à Covid-19

O governo do Estado do Rio aprovou a liberação de R$ 66 milhões para a saúde - (Foto: REUTERS/Rahel Patrasso)

O governo do Estado do Rio aprovou a liberação de R$ 66 milhões para a saúde do município do Rio como incentivo ao combate à pandemia do coronavírus. A medida foi tomada nesta -feira (23), em atendimento a pedido do prefeito em exercício, Jorge Felippe, em reunião com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves.

O presidente da Câmara de Vereadores do Rio assumiu o cargo, após a prisão e afastamento do prefeito Marcelo Crivella, por suposto envolvimento em crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva.