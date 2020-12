Governo convoca 19 candidatos de três processos seletivos da Saúde

Profissional da saúde - (Foto: Divulgação)

Dezenove candidatos foram convocados pelo Governo do Estado nos processos seletivos para Técnico de Enfermagem da Funsau; Vigilância Sanitária – Núcleo de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde e para atuação na Agepen com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade do Sistema Prisional.

Nos três editais, foram convocados 10 candidatos para a função de técnico de enfermagem, um candidato para a função de biólogo – entomologista, quatro farmacêuticos bioquímicos, um médico veterinário, dois enfermeiros e um farmacêutico.

As três convocações de candidatos são para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação, em substituição a candidatos ausentes, desistentes e até mesmo desligados.

Os convocados no primeiro edital deverão comparecer à Coordenadoria de Gestão do Trabalho, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizado na Av. Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, Bairro Aero Rancho IV, no dia 07 de dezembro de 2020, das 07h30 às 16h.

Já os convocados no segundo e terceiro edital devem comparecer à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, na Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, localizada na Av. do Poeta, s/n, bloco VII, Parque dos Poderes, exclusivamente no dia 08 de dezembro de 2020, das 07h30 às 11h e das 13h30 às 17h.

Para conferir os editais na íntegra e as documentações necessárias, acesse as páginas 144 a 151 da edição nº 10.340 do Diário Oficial do Estado, publicada nesta sexta-feira (04).