Governo amplia ações para gestantes e recém-nascidos no SUS

Em alusão ao Novembro Roxo, mês da conscientização para os cuidados e prevenção da prematuridade, o Ministério da Saúde apresenta ações voltadas ao cuidado às gestantes e recém-nascidos no Sistema Único de Saúde (SUS).

Serão apresentadas ações de qualificação do pré-natal e do parto na Atenção Primária, atenção aos bebês pré-termo e dados de nascimentos de prematuros no país.

Neste momento, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello; a primeira-dama, Michelle Bolsonaro; e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves; participam do evento online.

De acordo com a Organização Não Governamental (ONG) Prematuridade, 340 mil bebês prematuros nascem no Brasil todos os anos. São 12% dos nascimentos do país, acima da média mundial de prematuridade, que é 10%. Leia mais