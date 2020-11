Governador prorroga medidas restritivas no Rio até dia 20 deste mês

De acordo com a última classificação, divulgada na quarta-feira (4), o estado como um todo permanece em bandeira amarela, de baixo risco para a contaminação. - ( Foto: Tomaz Silva/ Agência Brasil)

O decreto 47.345, publicado ontem (5) em edição extra do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, prorroga até o dia 20 de novembro as medidas restritivas impostas para evitar a propagação da pandemia de covid-19. Com isso, permanece proibida a realização de eventos e atividades com a presença de público que envolva aglomeração.

Entre as atividades proibidas estão a permanência nas praias, lagoas, rios e piscinas públicas, bem como a visita a pacientes de covid-19 internados. Porém, os municípios que estão nas regiões com bandeira amarela podem flexibilizar as permissões, como já fez a capital.

De acordo com a última classificação, divulgada na quarta-feira (4), o estado como um todo permanece em bandeira amarela, de baixo risco para a contaminação. Apenas uma das nove regiões fluminenses, a Baixada Litorânea, está com risco moderado, na bandeira laranja. Todas as outras estão em amarelo. Nenhuma atingiu os parâmetros para a bandeira verde, de risco muito baixo.

Já foi liberada a realização de eventos culturais e de lazer em espaços abertos ou fechados, cumprindo as medidas preventivas e protocolos de segurança sanitária. Parques e praças devem delimitar as áreas que precisam ter controle de acesso do público.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o Rio de Janeiro se mantém em um platô epidêmico, com cerca de 1500 internações e 400 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por semana, sem aumento ou queda nos indicadores.

Os dados divulgados ontem (05) pela SES registram um total de 313.843 casos confirmados de covid-19 e 20.849 óbitos no estado desde o início da pandemia. Há 466 óbitos em investigação e 2.165 foram descartados. Entre os casos confirmados, 289.214 pacientes já se recuperaram da doença.