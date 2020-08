Força-tarefa dá continuidade ao terceiro dia de fiscalização em hospitais de Campo Grande

No terceiro dia de trabalho, a equipe esteve na Clínica Campo Grande, no Hospital do Proncor e no Hospital El Kadri - (Foto: Valentin Manieri)

Com uma equipe criada para realizar um diagnóstico da situação em relação aos recursos hospitalares, o Ministério Público Estadual, deu continuidade ontem (5) ao terceiro dia de fiscalização nos hospitais da Capital.

No terceiro dia de trabalho, a equipe esteve na Clínica Campo Grande, no Hospital do Proncor e no Hospital El Kadri.

Segundo a Coordenadora da Força-Tarefa do MPMS, Ana Cristina Carneiro Dias, o que se constata nos hospitais visitados é que as equipes trabalham no limite: “Cansadas física e emocionalmente”. Os profissionais da saúde informaram que “nestes primeiros meses de pandemia, as pessoas deixaram de cuidar da saúde e estão chegando agora com o quadro agravado”.

Na terça-feira (4), durante o segundo dia de inspeção, a equipe esteve no Hospital da Unimed, onde recebeu um panorama atual dos leitos de UTI utilizados. O hospital conta com 30 leitos de UTI Covid e 6 leitos de UTI geral/cardiológica (não covid). Após a consulta in loco ao Sistema de Gerenciamento de Internação Censo Hospitalar foi constatada uma taxa de ocupação de 90%.

Segundo os responsáveis pelo hospital, a instituição não passa pela falta de medicamentos pois tomaram algumas medidas precoces, como o cancelamento de cirurgias eletivas. Foi apresentado o reflexo dos pacientes do convênio que utilizam outros hospitais conveniados da rede privada, onde também há leitos SUS pactuados.

Na sequência, a equipe visitou o Hospital do Pênfigo, onde foi recebida pelo Diretor, Everton Martin. Lá, a equipe visualizou o espaço onde serão montados os novos 10 leitos de UTI covid pactuados com o município, havendo previsão de estar em funcionamento, segundo o Diretor do hospital, na próxima segunda-feira, dia 10 de agosto. Após a consulta in loco, foi constatada uma taxa de ocupação de leitos UTI em 100%.

Segundo a fiscalização, realizada pelas Promotoras de Justiça Ana Cristina Carneiro Dias e Luciana do Amaral Rabelo, é que, apesar de ser bastante dinâmica, a taxa de ocupação dos leitos de UTI nestes hospitais tem permanecido alta, não havendo previsão de ampliação de novos leitos para esta semana.

A Promotora de Justiça da Saúde de Campo Grande, Luciana do Amaral Rabelo, destacou: “As necessidades para a abertura de leitos de UTI vão muito além da disponibilidade de ventiladores mecânicos, já que a assistência ao paciente crítico demanda, entre diversos outros fatores, recursos humanos minimamente qualificados, medicamentos, insumos e equipamentos compatíveis com a necessidade e complexidade destes pacientes, como monitores multiparamétricos, bombas de infusão e ventiladores mecânicos de qualidade”.

Da Redação com Assessoria