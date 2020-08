Estado do Rio tem mais 2.643 casos confirmados de covid-19

O estado do Rio de Janeiro registrou, até hoje (25), 214.003 casos confirmados da covid-19 e 15.560 óbitos pelo novo coronavírus. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado do Saúde (SES). Em relação a ontem (24), o número de casos aumentou em 2.643, enquanto o total de mortes pela covid subiu 168. Há ainda 621 óbitos em investigação e 345 foram descartados. Entre os casos confirmados, 192.828 pacientes se recuperaram da doença.

Os casos confirmados mostram a maior quantidade no município do Rio de Janeiro (87.748), seguido de Niterói (10.606), São Gonçalo (10.493), Duque de Caxias (7.746), Belford Roxo (7.088) e Macaé (6.828). As cidades de São Sebastião do Alto e Rio das Flores têm os menores números de casos (23 e 14, respectivamente).

Do total de 15.560 óbitos por covid-19 no estado, a maior parte, ou 9.404, foi registrada na capital fluminense. Em seguida, aparecem os seguintes municípios: São Gonçalo, com 642 óbitos; Duque de Caxias (640), Nova Iguaçu (499); São João de Meriti (372); e Niterói (353). As localidades com apenas uma morte pela doença, cada, são Cantagalo, Cardoso Moreira, Cordeiro, Quatis e São Sebastião do Alto. (Alana Gandra)