Estado do Rio de Janeiro registra 140 novos óbitos

O estado do Rio de Janeiro registrou, nas últimas horas, 140 novas mortes por covid-19. O total de óbitos desde o início da pandemia é de 15.700 pessoas. De acordo com o boletim divulgado hoje (26) pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, até esta quarta-feira há 216.675 casos confirmados do novo coronavírus no estado. Existem 544 óbitos em investigação, enquanto outras 345 mortes que estavam sendo averiguadas foram descartadas.

A secretaria informa que 195.166 pacientes se recuperaram da doença, e podem ser considerados curados e sem sintomas.

Óbitos

Das 15.700 mortes de covid-19 no estado, a capital do Rio de Janeiro lidera os óbitos com 9.468 vítimas. Em seguida vem São Gonçalo (648) e Duque de Caxias (643).

Infectados

O município do Rio de Janeiro também lidera o número de infectados no estado, com 88.699 casos confirmados. Niterói vem a seguir, com 10.606 casos. São Gonçalo, com 10.584 registros, está em terceiro lugar.