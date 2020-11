Em um ano, quase 50 pacientes com sintomas de AVC chegaram a tempo de serem medicados em hospital

Hospital Universitário de Campo Grande - (Foto: Reprodução)

A morte do ator Tom Veiga, 47, no último domingo (1º), acendeu um alerta na população para os principais sintomas do acidente vascular cerebral (AVC). Segundo médicos, o tempo médio para que um paciente seja medicado em uma unidade de saúde e consiga se salvar, em geral, sem graves sequelas, é de 4 horas e 30 minutos.

Entre maio de 2019 e maio de 2020, o Hospital Universitário de Campo Grande registrou 286 pacientes internados com o diagnóstico. Da média, 73% (209 pacientes) com AVC isquêmico. Dos 209 pacientes, 23% receberam medicação (48 pacientes), ou seja, o paciente chegou de 4 à 5h do início dos sintomas. No Brasil, a média de pacientes com AVC que consegue chegar a tempo de serem medicados é de 3 a 4%.

Veiga foi encontrado morto em casa na Barra da Tijuca, no Rio. O laudo do Instituto Médico-Legal, aponta que o ator e humorista teve um AVC hemorrágico, provocado por um aneurisma. O exame de necropsia revelou que Tom Veiga já estava acometido por um aneurisma cerebral, que é um tipo de inchaço de vaso sanguíneo cujo rompimento costuma ser fatal. Geralmente, um aneurisma não provoca nenhum tipo de sintoma, o que dificulta diagnóstico precoce e tratamento eficaz.

O ator interpretava o Louro José no programa "Mais Você" com Ana Maria Braga - (Foto: Divulgação)

“O problema é que muitas pessoas não sabem reconhecer os sintomas de um AVC e, em vez de ligarem para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) – que levará o paciente para a instituição de saúde mais adequada -, acabam indo por conta própria para uma Unidade Básica ou Posto de Saúde, perdendo um tempo precioso”, explica o responsável técnico pela Unidade de AVC do Hospital Universitário, o neurologista Gabriel Braga.

O tempo médio da entrada do paciente na entidade até a realização da tomografia é de 15,8 minutos. Já o tempo médio da entrada no hospital até receber a medicação é de 27 minutos.

Os principais sintomas são: fraqueza ou adormecimento em apenas um lado do corpo, dificuldade para falar, confusão mental, dificuldade para engolir, andar e enxergar, tontura, boca torta, dor de cabeça intensa e perda da coordenação motora. Os principais fatores de risco para o AVC são: tabagismo, colesterol alto e triglicérides, sedentarismo, diabetes, hipertensão e arritmias cardíacas.