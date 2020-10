Quase 1 milhão de pessoas no mundo sofrem de transtorno mental, alerta ONU

Muitos grupos, incluindo adultos mais velhos, mulheres, crianças e pessoas com problemas de saúde mental - ( Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

Neste sábado (10) é marcando como o Dia Mundial da Saúde Mental, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), em todo o mundo , quase 1 bilhão de pessoas vivem com um transtorno mental e a cada 40 segundos, alguém morre por suicídio.

A depressão é agora reconhecida como a principal causa de doença e de incapacidade entre crianças e adolescentes. Segundo informações do secretário-geral da ONU, António Guterres, que a situação era preocupante antes da pandemia de Covid-19, agora é possível observar as consequências da crise no bem-estar mental das pessoas.

“Muitos grupos, incluindo adultos mais velhos, mulheres, crianças e pessoas com problemas de saúde mental, correm o risco de problemas de saúde consideráveis em médio e longo prazos, se não forem tomadas medidas”, disse o chefe da ONU.

“Não podemos continuar a ignorar a necessidade de um aumento significativo do investimento em saúde mental. Devemos agir juntos, agora, para tornar acessíveis os cuidados de saúde mental de qualidade a todos os que precisam, para que possamos recuperar mais rapidamente da crise da COVID-19”, afirmou.

Para as Nações Unidas, abordar a saúde mental é fundamental para alcançar a cobertura universal de saúde.