Secretários buscam recursos para ampliar leitos e socorrer hospitais

O secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto e o adjunto da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), estiveram nesta quinta-feira (26), em Brasília (DF), reunidos com o assessor especial do Ministério da Saúde, Airton Antônio Soligo (Airton Cascavel), em busca de recursos para ampliar leitos clínicos e de UTI, investir na compra de equipamentos para estrutura a Rede Municipal de Saúde e socorrer hospitais que estão atuando na retaguarda durante o enfrentamento da pandemia de Covid-19. O encontro foi articulado pelo líder da bancada federal de Mato Grosso do Sul, senador Nelsinho Trad.

Ao representante do Ministério da Saúde, foi entregue um documento solicitando recursos para a ampliação da testagem, contratação de novos leitos, investir na comprar de equipamentos e em tecnologia, além auxiliar financeiramente os hospitais, diante da crescente no número de novos casos.

Até o dia 26 de novembro foram registrados 42.936 casos confirmados da doença em Campo Grande; 41.258 encontram-se recuperados, o que representa mais de 90%. Atualmente há 658 pacientes em isolamento domiciliar e 261 internados, sendo 147 em leitos clínicos, 100 em UTI e 4 no PAM. O município já registrou 759 óbitos provocados pela Covid-19. Somente nas últimas 24 horas foram cinco novos casos.

Participaram da reunião o presidente da Santa Casa de Campo Grande, Heitor Freire, e o assessor do hospital João Carlos Marchezan.