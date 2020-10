Em apenas 24 horas, MS registra 15 óbitos por coronavírus - ( Foto: Governo do Estado MS )

Novamente Mato Grosso do Sul volta a registrar aumento no número de mortes por Covid-19. Depois de registrar patamares inferiores por dois dias consecutivos, o Estado apresentou 15 óbitos em apenas 24 horas. É o que ressaltou o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, na apresentação do boletim epidemiológico desta terça-feira (20).

Com isso, o Estado contabiliza 1.512 mortes por coronavírus. Além disso, foram registrados 453 exames novos positivos para o coronavírus, acumulando 77.943 casos confirmados. Segundo a SES, atualmente, 303 pessoas estão internadas em Mato Grosso do Sul, sendo 149 em leitos clínicos e 159 em leitos de UTI.

Até o momento, 3.888 estão em isolamento domiciliar e 72.240 estão recuperadas da doença. O boletim de hoje aponta ainda que já foram notificados 303.969 casos, sendo que 222.525 foram descartados.

Ainda aguardam análise do Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública) 260 amostras e 3.241 casos continuam sem encerramento no sistema por parte das secretarias municipais de saúde.