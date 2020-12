Duas macrorregiões do Estado trabalham no limite de ocupação de leitos

Atualmente, duas macrorregiões de Mato Grosso do Sul operam no limite da ocupação de leitos com as internações resultantes do agravamento dos casos de coronavírus: em Campo Grande e em Dourados, é o que mostra o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde desta segunda-feira (14), do Governo do Estado.

“Estamos vivendo uma superlotação nos hospitais. Estamos trabalhando ativamente para aumentar o número de leitos, mas precisamos do apoio de toda a população. Hoje é o dia 1 do decreto que define o toque de recolher para as 22h”, ressalta o titular da pasta, Geraldo Resende.

Atualmente, na macrorregião de Campo Grande, a ocupação global de leitos UTI SUS atinge 99% e em Corumbá está em 100%. A situação também é alarmante na macrorregião de Dourados, com ocupação de 81% e em Três Lagoas, de 80%.

Com 683 novos exames positivos em 24 horas, o Estado registra 113.981 casos confirmados de coronavírus. Em um dia 18 óbitos foram registrados, com total de 1.949 mortes desde o início da pandemia.

“A semana que terminou no sábado foi a pior registrada desde o início da pandemia, com 8149 casos”, afirmou a secretária adjunto, Christina Maymone.

Em tratamento, 12.833 pessoas estão em isolamento domiciliar e 643 pessoas estão internadas, sendo que 376 estão em leitos clínicos (227 pelo SUS e 149 pela rede privada); em estado mais grave 267 pessoas estão internadas em UTI sendo 181 pelo SUS e 86 pela rede privada.

De acordo com a SES, 98.556 estão recuperadas pela doença e sem sintomas. Acesse aqui boletim da SES.

Ana Brito

Ana Brito, Subcom