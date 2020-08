Drive thru da Capital dobra capacidade e faz 258 testes diários de Covid a partir desta sexta-feira

O Drive Thru Campo Grande está instalado no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, que fica na Rua 14 de julho, esquina com a 7 de Setembro. - (Foto: Saul Schramm)

A partir desta sexta-feira (7) a Capital de Mato Grosso do Sul ganha um reforço na capacidade de testagem no drive thru. Além dos 108 exames que já eram realizados diariamente no local, serão aplicados mais 150 testes de RT-PCR no período noturno, das 18h30 às 23h30.

Conforme dados oficiais de quinta-feira (6), Campo Grande detém 40,5% (11.795) dos casos confirmados da doença no Estado, e essa ampliação na testagem visa o diagnóstico precoce para que haja o monitoramento e rastreamento de contatos a tempo de controlar a transmissibilidade do vírus, segundo o secretário de saúde, Geraldo Resende.

“Isso vai fazer com que cesse a alta demanda que está tendo em Campo Grande principalmente nessa expansão, nesse crescimento exponencial da doença que tornou a nossa Capital o epicentro da Covid aqui no Mato Grosso do Sul. Vamos fazer todo esforço para entregar os exames em até 72 horas”, explicou.

A medida integra as diversas ações de enfrentamento realizadas através de parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Campo Grande. Um termo de cooperação foi firmado entre os secretários estaduais, Geraldo Resende (Saúde) e Antônio Carlos Videira (Justiça e Segurança Pública), secretário municipal de saúde, José Mauro de Castro, e coronel Marcello Fraiha (Corpo de Bombeiros).

Serviço

O Drive Thru Campo Grande está instalado no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, que fica na Rua 14 de julho, esquina com a 7 de Setembro. Os pacientes são testados no interior dos seus veículos, e os agendamentos são feitos pelo Disk Covid, através do número 3311-6262.