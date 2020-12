Doação de Sangue é tema desta edição do Programa Vida Saudável

Para garantir a segurança dos doadores, o Hemosul redobrou os cuidados e segue todos os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

Um assunto que muitas das vezes é deixado de lado, mas pode ser fundamental para salvar vidas é a Doação de Sangue. Em meio à pandemia do coronavírus, é importante lembrar que a demanda nos hospitais públicos e privados de Mato Grosso do Sul continua. E o Hemosul precisa de doadores com urgência para continuar salvando vidas. Sobre esse tema o programa Vida Saudável da Rádio ALEMS, que vai ao ar nesta sexta-feira (4), conta com a participação da coordenadora-geral da Rede Hemosul do Estado, Marli Vavas.

Para garantir a segurança dos doadores, segundo a coordenadora-geral, o Hemosul redobrou os cuidados e segue todos os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde. Assim que chega à unidade o doador recebe orientação para usar o álcool em gel disponível na recepção. Além da higienização frequente de canetas, pranchetas, balcão e cadeiras após o uso.

“O Hemosul também delimitou espaçamento entre as cadeiras de espera para que haja o distanciamento necessário entre os doadores. As doações periódicas são fundamentais para a manutenção dos estoques que salvam vidas. As plaquetas por exemplo, auxiliam no controle de sangramentos e são usadas em tratamentos contra o câncer. Já as hemácias, que nos últimos meses entraram em estado de emergência por diversas vezes no Estado, são usadas quando um paciente apresenta anemia”, destacou Marli Vavas.

É importante destacar as regras do Hemosul para doadores que tiveram a Covid são: quem teve Covid confirmado, 30 dias após a cura e alta médica; se teve contato com caso confirmado, só após 14 dias; casos de internação só mediante triagem clínica.

O Hemosul em Campo Grande fica localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304. O atendimento de segunda à sexta-feira é das 7h às 17h, e aos sábados de 7h às 12h. A cada 1° sábado do mês o atendimento é das 7h às 17h. Também é possível doar nas unidades do Hemosul de Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Paranaíba e Coxim. Confira aqui os endereços e horários de atendimento. Critérios para a doação de sangue em Mato Grosso do Sul podem ser conferidos no site do Hemosul, www.hemosul.ms.gov.br.

Para acessar e ouvir o Programa Vida Saudável, clique aqui.