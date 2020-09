Dia do Secretariado: 5 dicas de saúde para os profissionais

Nesta quarta-feira, é comemorado o "Dia do Secretariado" - (Foto: Divulgação)

Nesta quarta-feira, é comemorado o “Dia do Secretariado”. Nesta função, o profissional é responsável pelo andamento da rotina diária do local em que trabalha, e deve ser organizar agendas, receber pessoas, entre outras atividades. Para desempenhar o cargo com excelência, é necessário organização e comprometimento com as tarefas. E para isso, o cuidado com a saúde física e mental, na busca do bem-estar, é fundamental. A Cassems deixa algumas dicas para os secretários. Elas estão de parabéns!

A gestora de Recursos Humanos da Cassems, Vanêssa Trivelatto, salienta que o secretário exerce um papel fundamental em qualquer empresa. “Cabe à ela auxiliar o trabalho de outra pessoa. No caso, de um tomador de decisões. A organização da agenda, dos eventos e demais atividades do dia-a-dia permite que decisões mais assertivas sejam tomadas em prol daquela firma. Toda atividade administrativa é importante, pois contribui para o resultado final do negócio e o sucesso da organização. Cada área, dentro da sua expertise, permite que a instituição atue de forma profissional e organizada”.

5 dicas para cuidar da saúde no ambiente de trabalho:

1 - Levante da cadeira de vez em quando

Com a rotina atarefada de trabalho, às vezes, a noção do tempo que passa se esvai e o funcionário pode ficar muito tempo sentado, o que é prejudicial para a saúde. Então, ao perceber que está há muito tempo na mesma posição, é necessário levantar para dar uma volta pelo escritório e se alongar. Uma dica é tomar uma xícara de café ou um copo de água em pé.

2 - Insira hábitos saudáveis na rotina

Mesmo com pouco tempo e recursos, é possível inserir pequenas práticas no cotidiano para ter hábitos de vida mais saudáveis para o corpo e a mente. Por exemplo, buscar sempre andar de escadas ao invés de pegar elevadores, optar por pratos mais nutritivos no horário de almoço, deixar lembretes perto do computador para tomar água, entre outras medidas. Essas mínimas atitudes podem fazer muita diferença a longo prazo.

3 - Trabalhe a postura

Ficar atento à postura é importante para a prevenção em saúde. Então, busque sempre manter a coluna alinhada durante o expediente. Mantenha o monitor em linha reta com sua visão e, se possível, use um suporte abaixo dele para elevá-lo, como uma caixa ou alguns livros. Providencie, também, um apoio para os pés não ficarem dobrados.

4 - Durma bem

Ter uma boa noite de sono é importante para qualquer pessoa. No trabalho administrativo, é fundamental para oferecer a concentração e disposição necessária durante o dia de trabalho.

5 - Mantenha a calma

As situações do dia-a-dia no trabalho administrativo podem estressar. No entanto, o ideal é buscar a calma e resiliência. Algumas pequenas circunstâncias podem ser facilmente contornadas sem gerar sentimentos negativos para a equipe, então, concentre-se sempre nas possíveis soluções e não nos problemas. Evite entrar em conflitos desnecessários com clientes ou colegas e busque manter o respeito e educação com o outro. Esses hábitos com relação à outras pessoas retornam para você.